Русские Дубровки
Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
491Козьмодемьянское (Дубровки, Сумароково), с. удел. и вл.при рч. Устимовке.408108530538Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
217. Дубровки (Сумароково), село бывшее удельное, при речках Тавлейке и Желобейке, дворов 131, жителей 1096, церковь православная, школа, красильня, 10 ветряных мельниц, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
76236Русские Дубровкисело54°31'45°55'N-38-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89607416104с Русские Дубровкисело