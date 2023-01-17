село Русские Дубровки, село Русские Дубровки, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Русские Дубровки

Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
491Козьмодемьянское (Дубровки, Сумароково), с. удел. и вл.при рч. Устимовке.408108530538Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Апраксинская волость
217. Дубровки (Сумароково), село бывшее удельное, при речках Тавлейке и Желобейке, дворов 131, жителей 1096, церковь православная, школа, красильня, 10 ветряных мельниц, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Атяшевский район
76236Русские Дубровкисело54°31'45°55'N-38-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, Большеманадышское сельское поселение
89607416104с Русские Дубровкисело
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