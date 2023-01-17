Старый Буздяк
Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
731Буздяк, деревня.при рч. Кидаше.7050196559499Б. 56-45. Т. 503-454. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Лавок 40. Базары по вторникам. Ярмарка 6 декабря.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
251. Буздяк, деревня бывшая государственная, при речке Кидаше, дворов 150, жителей 690, 2 мечети, 2 школы, лавка, баз. по вторпик., ярмарка 6-го декабря.
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
7Буздякова, д. при реч. Кидаш, 2 мечети, министер. и земск. школы, бакал. лав., хл.-з. маг., ярмарка 6 ноября, на просел. дороге 705202593522Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519776Старый Буздяксело54°37'00"54°33'00"N-40-050
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80617446116с Старый Буздяксело