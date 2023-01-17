село Дроздово, село Дроздово, Якиманская волость, Шуйский уезд (на 1905) — Familio

Дроздово

Якиманская волость, Шуйский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5425Дроздово, с. вл.при колодцах.99317373Церквей православных 2.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Дроздовская волость
912. Дроздово, село бывшее владельческое, дворов 41, жителей 247, волостное правление (уездный город в 8 верстах), церковь православная, 2 ткацких светелки, бывает трж. В Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Якиманская волость
7078Дроздовицы деревня114112108
7079Дроздово село1563011088
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close