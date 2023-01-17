село Джигинка, село Джигинка, город-курорт Анапа, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Джигинка

город-курорт Анапа, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Темрюкский уезд
3065Михаэльсфельд, селениена левом берегу р. Кубани5370114491476немцылютеранеШкола мужская 1. Лавок бакалейных 2. Мукомольных мельниц 3. Маслобойня 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Анапский район
159353Джигинкасело45°08'00"37°20'00"L-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, город-курорт Анапа
3703000186с Джигинка#Н/Д
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