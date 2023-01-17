деревня Егорино, деревня Егорино, Мишкинский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Егорино

Мишкинский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1651Егорина, д. каз.при оз. Егоринском.1592559195190
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Шаламовская волость
1112. Егорина, деревня бывшая государственная, при озере Егоринском, дворов 92, жителей 574

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Мишкинский район
97753Егоринодеревня55°45'00"63°28'00"N-41-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Мишкинский муниципальный район, Сельское поселение Шаламовский сельсовет
37622472106д Егоринодеревня
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