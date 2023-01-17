деревня Тахтасово, деревня Тахтасово, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Тахтасово

Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд
3052Тахтасова (Тахтасал), д.при р. Олонке.42¾173846Кор. 38—46.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Рыпушкальская волость
620. Пески, деревня бывшая государственная, при реке Олонке, дворов 10, жителей 72, кожевенный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Олонецкий район
149407Тахтасоводеревня60°59'32°55'P-36-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Олонецкий муниципальный район, Олонецкое городское поселение
86630101141д Тахтасоводеревня
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