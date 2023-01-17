деревня Малиновка, деревня Малиновка, Октябрьский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Малиновка

Октябрьский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
5672Малиновка Выселок, д. каз.при колодцах.156½154½297
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Вознесенская волость
Малиновка починок14313
Никольский уезд, Лапшинская волость
Малиновка13626

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Октябрьский район
349585Малиновкадеревня58°51'00"46°58'00"O-38-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Октябрьский муниципальный район, Новинское сельское поселение
34628414191д Малиновкадеревня
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