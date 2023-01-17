Пирки
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1178Пирки, с. вл. и казач.при рч. Ташани и колодцах.71759017021756Церковь православная 1. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
162. Цирки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Ташани, дворов 542, жителей 1800, церковь православная, 4 питейных дома, 1 вод. и 40 ветряных мельниц, Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
8.0Пирки селоПирковское козаков77
8.0Пирки селоПирковское казенных крестьян77
8.0Пирки селоПирковское крестьян собственников771291034465298
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46599Піркиселор-н Зіньківськийсільрада Тарасівська