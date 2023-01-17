село Пирки, село Пирки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Пирки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1178Пирки, с. вл. и казач.при рч. Ташани и колодцах.71759017021756Церковь православная 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Комышовская волость
162. Цирки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Ташани, дворов 542, жителей 1800, церковь православная, 4 питейных дома, 1 вод. и 40 ветряных мельниц, Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Комышевсвая волость
8.0Пирки селоПирковское козаков77
8.0Пирки селоПирковское казенных крестьян77
8.0Пирки селоПирковское крестьян собственников771291034465298

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-46599Піркиселор-н Зіньківськийсільрада Тарасівська
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