село Трифоновка, село Трифоновка, Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Трифоновка

Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
893Трифановка (Михайловка, Средняя Речка), д. каз.при родниках.472592393431
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Сок-Кармалинская волость
564. Трифоновка (Средневка), деревня бывшая государственная, при речке Середней, дворов 165, жителей 1010

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Северный район
72190Трифоновкасело54°02'с.ш.52°37'в.д.N-39-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Северный муниципальный район, Сельское поселение Нижнечеляевский сельсовет
53643425121с Трифоновкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close