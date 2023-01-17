деревня Кривцы, деревня Кривцы, Лепельский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Кривцы

Лепельский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Пышнянская волость
186. Кривцы, село бывшее владельческое, при озере Долгом, дворов 9, жителей 76, церковь православная

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Пышнянская волость
72КривцыдеревняДолгое, озероЗаболоцкого, православногоЗаболотскому сельскому обществу12

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Лепельский район, Пышненский сельсовет
д Кривцы15

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лепельский район, Стайский сельсовет
д. Кривцы15
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