Бикеево
Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
45Бекеева, деревня.при рч. Кизяке.459130420429Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Плетение лаптей.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
91. Бакиева, деревня бывшая государственная, при речке Кизяке, дворов 153, жителей 911, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
3Бикеева, д. при реч. Кизяк, прос. дор., 2 мечети, х.-з. маг., 2 вод. мел., 3 бак. лав.456261766773Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519985Бикеевосело54°24'00"55°34'00"N-40-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80657440106с Бикеевосело