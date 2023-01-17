село Бикеево, село Бикеево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Бикеево

Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
45Бекеева, деревня.при рч. Кизяке.459130420429Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Плетение лаптей.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Караякуповская волость
91. Бакиева, деревня бывшая государственная, при речке Кизяке, дворов 153, жителей 911, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Абраевская волость
3Бикеева, д. при реч. Кизяк, прос. дор., 2 мечети, х.-з. маг., 2 вод. мел., 3 бак. лав.456261766773Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Чишминский район
519985Бикеевосело54°24'00"55°34'00"N-40-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Чишминский муниципальный район, Сельское поселение Ибрагимовский сельсовет
80657440106с Бикеевосело
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