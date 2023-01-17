село Бичевая, село Бичевая, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край (на 2019) — Familio

Бичевая

Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Приморской области 1912 года

№№ по порядкуНазвание волостей и селенийГод образования селенияДворовМужчинЖенщинОбоих половВерст до волостного правления
Хабаровский уезд, Киинская волость
3Дер. Бичева190930908417460

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Хабаровский край, Им Лазо район
87319Бичеваясело47°46'00"135°38'00"L-53-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Хабаровский край, Муниципальный район имени Лазо, Бичевское сельское поселение
8624402101с Бичевая#Н/Д
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