деревня Латьюга, деревня Латьюга, Удорский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Латьюга

Удорский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
589Латьюжская (Латьюга), д.при р. Мезени.32526742125139
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Пысская волость
263. Латьюжское, село бывшее государственное, при реке Мезени, дворов 41, жителей 308, церковь православная, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Удорский район
171215Латьюгадеревня64°17'48°48'Q-39-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Удорский муниципальный район, Сельское поселение Большая Пысса
87640440106д Латьюгадеревня
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