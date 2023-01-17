село Черкасское, село Черкасское, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Черкасское

Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
617Черкасское (Александровское), с. вл.при прудах.35станов. кварт.220985990Церковь православная 1. При ней богодельня. Волостное правление. Ярмарки 2. Базар. Заводы: поташных 3, овчарный 1 и конный 1. Мельниц 5.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Черкасская волость
394. Черкасское (Александровское), село бывшее владельческое, при речке Камарге, дворов 351, жителей 1762, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь право Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пачелмский район
47982Черкасскоесело53°24'43°07'N-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пачелмский муниципальный район, Сельское поселение Черкасский сельсовет
56654416101с Черкасскоесело
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