село Старые Балыклы, село Старые Балыклы, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старые Балыклы

Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
886Балыклы, деревня.при рч. Сюни.12620107356385Т. 193 - 206. Тп. 160 - 174. Р. 3 - 5. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Бакалинская волость
234. Балыклы, деревня бывшая государственная, при речке Сюни, дворов 135, жителей 889, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Бакалинская волость
31Стар. Балыклы, д. при речке Сюнь, дер. мечеть, хл.-запасн. магазин, вод. мельница1237142422412Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бакалинский район
523508Старые Балыклысело55°07'00"53°44'00"N-39-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бакалинский муниципальный район, Сельское поселение Ахмановский сельсовет
80607404106с Старые Балыклысело
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