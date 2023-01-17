Княжино
Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1197Андреевское (Княжино), с. каз.при р. Вязьме.707141163172Церковь православная 1. Волостное и сельское управления.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
22. Андреевское (Княжино), село бывшее государственное, при реке Вязьме, дворов 50, жителей 312, волостное правление (уездный город в 67 верстах), церковь православная, ш Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
965Андреевское (Княжино тож)Село6782260253Церковь, школа грам., земская школа, вин. лав и мелочн. лав. 2
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
180140Княжинодеревня55°26'00"33°39'00"N-36-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66654470126д Княжинодеревня