другой Большая Вологодская, другой Большая Вологодская, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Большая Вологодская

Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
367Большая Вологодская (3-е Парголово), с. вл.при колодцах.18485225272Почтовая станция.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Парголовская волость
41. Больше-Вологодская Слобода (Парголово Третье), деревня бывшая владельческая, при озере Глухом, дворов 71, жителей 490, 2 лавки, трактир

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Парголовская волость
Парголово 3-е д., потч. контора, земская ст., жел.-дор. ст.182 стан42 участок35Большое Парголово.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close