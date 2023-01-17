село Екатериновка, село Екатериновка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Екатериновка

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
256Нагорная Проказна (Екатериновка), д. вл.при р. Суре.404840216250Пристань.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Чертеимская волость
169. Екатериновка, деревня бывшая владельческая, при реке Суре, дворов 104, жителей 620

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
47124Екатериновкасело53°31'45°13'N-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Засурский сельсовет
56643413106с Екатериновкасело
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