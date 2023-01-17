деревня Локтыши, деревня Локтыши, Ганцевичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Локтыши

Ганцевичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Круговичская волость
816. Лактыши, село бывшее владельческое, при реке Лани и Начи, дворов 51, жителей 518, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Круговичская волость
Локтыши, село88512842606610
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ганцевичский район, Начский сельсовет
д Локтыши414

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ганцевичский район, Начский сельсовет
д. Локтыши321
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