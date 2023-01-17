Кленовка
Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4944Кленовское, сел.при ключах.723386194230Церковь православная 1. Волостное правление. Хлебный магазин. Ярмарок 2. Торжки по вторникам.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1496. Кленовское, село бывшее государственное, при ключе, дворов 111, жителей 521, волостное правление (уездный город в 72 верстах), церковь православная, часовня, школа, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346404Кленовкасело57°45'00"54°20'00"O-40-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57608410101с Кленовкасело