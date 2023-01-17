село Култаево, село Култаево, Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Култаево

Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
22Култаева (Станция), дер.при рч. Нижней Мулянке.231348135159Часовня православная 1. Почтовая станция. Полуэтап. Кузниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Кояновская волость
78. Култаево, село бывшее государственное, при речках Малой Муллянке и Мусе, дворов 186, жителей 1020, мечеть, 7 лавок
Пермский уезд, Нижнемуллинская волость
108. Култаева, деревня бывшая владельческая, при речке Нижней Муллянке, дворов 54, жителей 258, церковь православная, почтовая станция, полуэтап, 4 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Пермский район
346495Култаевосело57°54'00"55°56'00"O-40-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Пермский муниципальный район, Култаевское сельское поселение
57646413101с Култаевосело
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