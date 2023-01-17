Култаево
Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
22Култаева (Станция), дер.при рч. Нижней Мулянке.231348135159Часовня православная 1. Почтовая станция. Полуэтап. Кузниц 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
78. Култаево, село бывшее государственное, при речках Малой Муллянке и Мусе, дворов 186, жителей 1020, мечеть, 7 лавок
108. Култаева, деревня бывшая владельческая, при речке Нижней Муллянке, дворов 54, жителей 258, церковь православная, почтовая станция, полуэтап, 4 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346495Култаевосело57°54'00"55°56'00"O-40-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57646413101с Култаевосело