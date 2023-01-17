агрогородок Бороньки, агрогородок Бороньки, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Бороньки

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Мошевская волость
281. Бараньки, деревня бывшая владельческая, дворов 96, жителей 645, ветряная мельница

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Мошевская волость
20Дер. Боронькипроселочнойруч. ЗубреГавриловсн. с. об. церк. земли146590599Гавриленск. пр. 18560

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Бороньковский сельсовет
д Бороньки391

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Бороньковский сельсовет
аг. Бороньки166
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