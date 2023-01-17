деревня Богатенкова, деревня Богатенкова, Каменский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Богатенкова

Каменский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2989Богатенкова, дер.при оз. Сунгуле.951096295313Кузниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Щербаковская волость
955. Богатенкова, деревня бывшая государственная, при озере Супгуле, дворов 92, жителей 744

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Каменский район
96248Богатенковадеревня56°22'с.ш.61°44'в.д.O-41-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Каменский
65712000121д Богатенковадеревня
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