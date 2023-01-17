Карделево
Кошелевская волость, Царскосельский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3964Карделево (Карлино), д. удел.при р. Ижоре.143165661Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
572. Корделова (Корелова), деревня бывшая удельная, при реке Ижоре, дворов 20, жителей 126, лавка
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Корделево д. 131 стан17141 участок17город Царское Село.