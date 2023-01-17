село Нововасилевка, село Нововасилевка, — Familio

Нововасилевка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
378Ново-Васильевка (Работай, *Кенегез 2-й), сел. каз.при колодцах.1034158598589Православный молитвенный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Дмитриевская волость
146. Ново-Васильевка (Кенгес), селение бывшее государственное, при реке Берде, дворов 237, жителей 1585, молитвенный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8738Нововасилівкаселоцентр сільської радиБердянська міськрада, сільрада Нововасилівська
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