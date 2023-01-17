село Усть-Алексеево, село Усть-Алексеево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Усть-Алексеево

Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10932Устье Алексеевское, д. каз.при р. Юге, рч Варже.4444165760
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Устье-Алексеевская волость
1844. Устье-Алексеевская, деревня бывшая государственная, при речке Ворже, дворов 17, жителей 112 в. првл. (уездный город в 32 верстах), земская почтовая станция, школа. Показать все

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Усть-Алексеевская волость
205193Усть-АлексеевскоеУспенское.Успенский и Богословскийбывшие государственные453310981
206191Усть-ИвановскоеУспенское.Успенскийбывшие государственные49388887

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Великоустюгский район
36090Усть-Алексеевосело60°28'с.ш.46°30'в.д.P-38-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Усть-Алексеевское сельское поселение
19614476101с Усть-Алексеевосело
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