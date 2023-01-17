Усть-Алексеево
Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10932Устье Алексеевское, д. каз.при р. Юге, рч Варже.4444165760Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1844. Устье-Алексеевская, деревня бывшая государственная, при речке Ворже, дворов 17, жителей 112 в. првл. (уездный город в 32 верстах), земская почтовая станция, школа. Показать все
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
205193Усть-АлексеевскоеУспенское.Успенский и Богословскийбывшие государственные453310981
206191Усть-ИвановскоеУспенское.Успенскийбывшие государственные49388887
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36090Усть-Алексеевосело60°28'с.ш.46°30'в.д.P-38-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19614476101с Усть-Алексеевосело