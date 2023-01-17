деревня Измайловка, деревня Измайловка, Данковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Измайловка

Данковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
497Измайловка, д. вл.при Березовом болоте.25670254276
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Еропкинская волость
153. Березовка (Измайловка), сельцо бывшее владельческое, дворов 85, жителей 516

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Данковский район
78452Измайловкадеревня53°23'00"38°49'00"N-37-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Данковский муниципальный район, Сельское поселение Спешнево-Ивановский сельсовет
42609476156д Измайловкадеревня
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