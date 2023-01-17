село Бушмено, село Бушмено, Обоянский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Бушмено

Обоянский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1655Бушмино (Никольское), с. каз.при рч. Большой Рыбице.222753273306Церковь православная 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Обоянский уезд, Долженская волость
644. Бушмино, село бывшее государственное, при речке Б. Рыбинке, дворов 88, жителей 603, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Обоянский район
51050Бушменосело51°10'35°55'M-36-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Обоянский муниципальный район, Сельское поселение Каменский сельсовет
38626436106с Бушменосело
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