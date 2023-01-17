село Узунларово, село Узунларово, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Узунларово

Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2597Узунларова, деревня.при р. Инзере.1207060164165Б. — Мечеть 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Архангельская волость
1395. Узунларов, деревня бывшая государственная, при речке Инзере, дворов 72, жителей 396, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Архангельская волость
32Узунларова, д. на р. Инзере, прос. дор., мечеть, х.-з. маг., 2 бак. лав.1281888308272Земледелие и выработка лесных изделий

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Архангельский район
519926Узунларовосело54°31'00"56°56'00"N-40-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Архангельский муниципальный район, Сельское поселение Узунларовский сельсовет
80603450101с Узунларовосело
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