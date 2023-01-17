село Коза, село Коза, Первомайский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Коза

Первомайский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2092Рождественское (Коза), с. вл.при р. Козе.48244993129Церковь православная 1. Базары по понедельникам.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Любимский уезд, Черностанская волость
951. Рождественское (Коза), село бывшее владельческое, при речке Козенке, дворов 39, жителей 214, церковь православная, школа, почтовая станция, 15 лавок, ярмарка в понед Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Козская волость
с. КозаV. Козское общество763441Козский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Первомайский район
3723Козасело58°27'с.ш.39°55'в.д.O-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Первомайский муниципальный район, Пречистенское сельское поселение
78629450581с Козасело
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