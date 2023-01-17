деревня Подлесное, деревня Подлесное, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Подлесное

Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2383Подлесная (Нижняя Пестровка, Малая Аксакова), деревня.при рч. Месели.2223259482Р. — Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Ишпарсовская волость
1472. Подлесная (Нижняя Пестровка, М. Аксакова), деревня бывшая владельческая, при речке Месели, дворов 33, жителей 182, почтовая станция

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Ишпарсовская волость
13Подлесная (Малая Аксакова), д. при реч. Месельке, почт. тракт., 2 бак., пив. и вин. лав., х.-з. маг., мел., зем. этап, почт. и зем. стан.221052156177Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район
523359Подлесноедеревня53°49'00"55°55'00"N-40-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Подлесненский сельсовет
80649468101д Подлесноедеревня
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