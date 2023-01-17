Подлесное
Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2383Подлесная (Нижняя Пестровка, Малая Аксакова), деревня.при рч. Месели.2223259482Р. — Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1472. Подлесная (Нижняя Пестровка, М. Аксакова), деревня бывшая владельческая, при речке Месели, дворов 33, жителей 182, почтовая станция
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
13Подлесная (Малая Аксакова), д. при реч. Месельке, почт. тракт., 2 бак., пив. и вин. лав., х.-з. маг., мел., зем. этап, почт. и зем. стан.221052156177Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523359Подлесноедеревня53°49'00"55°55'00"N-40-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Подлесненский сельсовет
80649468101д Подлесноедеревня