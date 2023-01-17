село Риздвянка, село Риздвянка, — Familio

Риздвянка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
382Рождественка, хут. каз.при балке вершины рч. Терсы.682898246244
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Гуляйпольская волость
118. Рождественка, село бывшее государственное, при балке Зайцевой, дворов 139, жителей 979, церковь православная, 3 лавки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9353Різдвянкаселоцентр сільської радир-н Новомиколаївськийсільрада Різдвянська
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