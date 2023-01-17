город Барыш, город Барыш, Барышский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Барыш

Барышский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
869Троицкое (Куроедова), с. вл.на пр. б. р. Сар-Барыша.602549213192Церковь православная 1. Бумажная фабрика.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Вадаратская волость
554. Троицкое (Куроедово), деревня бывшая владельческая, при речке Сар-Барыше, дворов 91, жителей 493, церковь православная, школа, бум.-картопп. ф.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Барышский район
13206Барышгород53°39'с.ш.47°06'в.д.N-38-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Барышский муниципальный район, Барышское городское поселение
73604101001г Барышгород
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