посёлок городского типа Хиславичи, посёлок городского типа Хиславичи, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Хиславичи

Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Смоленский уезд
836Хиславль (Хиславичи, Хислава), д. вл.при колодце.451531215
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Мстиславльский уезд, Хославичская волость
339. Хославичи, местечко бывшее владельческое, при реке Соже, дворов 112, жителей 720, волостное правление, 2 церкви православные, 11 еврейских молитвенных домов, школа, Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Хославичская волость
1Мест. Хославичи, в нем Хославичское вол. прав. почтовом тр. реке Соже и прудеХиславичского с. и мещ. общ. 62633903703Хославичск. пр. 12033

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Хиславичский район
10351Хиславичипгт54°11'00"32°10'00"N-36-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Хиславичский муниципальный район, Хиславичское городское поселение
66652151051пгт Хиславичипоселок городского типа
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