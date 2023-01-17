Хиславичи
Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
836Хиславль (Хиславичи, Хислава), д. вл.при колодце.451531215Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
339. Хославичи, местечко бывшее владельческое, при реке Соже, дворов 112, жителей 720, волостное правление, 2 церкви православные, 11 еврейских молитвенных домов, школа, Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Хославичи, в нем Хославичское вол. прав. почтовом тр. реке Соже и прудеХиславичского с. и мещ. общ. 62633903703Хославичск. пр. 12033
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10351Хиславичипгт54°11'00"32°10'00"N-36-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66652151051пгт Хиславичипоселок городского типа