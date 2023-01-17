село Сапуголи, село Сапуголи, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Сапуголи

Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
128Сапуголи, д. уд.при оз. Сапугольском.285092349395
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Столбищенская волость
250. Сапуголи, деревня бывшая удельная, при озере, дворов 132, жителей 871, красильня, пожарн. сар.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Столбищенская волость
Сапуголи, Столбищенскойрусские1288
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Лаишевский район
189090Сапуголисело55°33'49°14'N-39-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский муниципальный район, Никольское сельское поселение
92634448111с Сапуголисело
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