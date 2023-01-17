деревня Хачела, деревня Хачела, Онежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Хачела

Онежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Онежский уезд
890Хочельская (Хачельская), д.при р. Онеге.90½53½55162160
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Онежский уезд, Мардинская волость
348. Хачела, деревня бывшая государственная, при реке Онеге, дворов 62, жителей 353, часовня, земская почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Онежский район
106856Хачеладеревня63°25'с.ш.39°05'в.д.P-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Онежский муниципальный район, Чекуевское сельское поселение
11646444301д Хачеладеревня
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