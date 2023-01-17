село Юрьево, село Юрьево, Кормиловский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Юрьево

Кормиловский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Омский округ
1932Юрьевское, с. каз.при рч. Тарбуге.629398256279Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюкалинский уезд, Куликовская волость
Юрьевское с., при рч. Тарбун, на зем. тр.678201187641

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Кормиловский район
116612Юрьевосело55°10'с.ш.74°13'в.д.N-43-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Кормиловский муниципальный район, Юрьевское сельское поселение
52623428101с Юрьевосело
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