деревня Шиловка, деревня Шиловка, Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1886) — Familio

Шиловка

Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
116Шиловка, д. вл.при безымянном ключе.701937204209
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127. Шиловка, деревня бывшая владельческая, дворов 44, жителей 360, школа
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