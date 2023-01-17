село Тагашево, село Тагашево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Тагашево

Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
108Тагашево (Покровское), с. вл.при рч. Большом Кашкадаме, близь Мёши.262485405420Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Кулаевская волость
174. Тагашево (Покровское), село бывшее владельческое, при речке Кашкадаше, дворов 137, жителей 869, церковь православная, 4 ч., школа, лавка

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Кулаевская волость
с. Покровское, Кулаевскойсм. Тогашево.
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с. Тогашево, Кулаевскойрусские1326
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Пестречинский район
382048Тагашевосело55°40'48°29'N-39-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный район, Кулаевское сельское поселение
92648445111с Тагашевосело
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