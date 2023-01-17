Мышаловка
Хотовская волость, Киевский уезд (на 1900)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
37. Мышеловка, деревня бывшая государственная, при реке Старом Днепре, дворов 55, жителей 305, постоялый двор, 7 питейных домов, 3 лавки, 3 кирпич. зав.
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Мышаловка дер.