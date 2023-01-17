деревня Мышаловка, деревня Мышаловка, Хотовская волость, Киевский уезд (на 1900) — Familio

Мышаловка

Хотовская волость, Киевский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Киевский уезд, Гвоздовская волость
37. Мышеловка, деревня бывшая государственная, при реке Старом Днепре, дворов 55, жителей 305, постоялый двор, 7 питейных домов, 3 лавки, 3 кирпич. зав.

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Киевский уезд, Хотовская волость
Мышаловка дер.
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