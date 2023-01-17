село Волчков, село Волчков, Київська область (на 2018) — Familio

Волчков

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Переяславский уезд
3155Волчков, с. вл., каз. и казач.при р. Трубеже.162583334374Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Демянская волость
721. Волчков, село бывшее государственное и владельческое, при речке Трубеже, дворов 150, жителей 847, церковь православная, 21 ветр. млнц.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Переяславский уезд, Демьянская волость
4.0Волчков селоВолчковское козаков10147070100218198416
4.0Волчков селоВолчковское крестьян собственников 2-ое10142259615

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11346Вовчківселоцентр сільської радир-н Переяслав-Хмельницькийсільрада Вовчківська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close