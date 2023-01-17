село Куриловка, село Куриловка, Сумська область (на 2018) — Familio

Куриловка

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Лебединский уезд
2599Курилов (Железный), хут. каз.при рч. Ольшане.18870246265
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Рябушкинская волость
599. Курилов, хутор бывший государственный, при речке Ольшаной, дворов 107, жителей 535

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21417Курилівкаселор-н Лебединськийсільрада Рябушківська
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