деревня Борки, деревня Борки, Пружанский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Борки

Пружанский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Пружанский уезд, Масевская волость
БоркиДеревня469143624Наревка

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Пружанский район, Сухопольский сельсовет
д Борки46

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Пружанский район, Сухопольский сельсовет
д. Борки95
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