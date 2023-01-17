деревня Бор, деревня Бор, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Бор

Каргопольский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
1863Петрова (Бор), д.при колодцах.451438113153Часовня православная. Мельница. Кузница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Нифантовская волость
368. Логинова (Бор), деревня бывшая государственная, дворов 27, жителей 185, мельница, кожевенный завод
374. Петрова (Бор), деревня бывшая государственная, дворов 46, жителей 320, часовня, водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Каргопольский район
82992Бордеревня61°51'с.ш.38°52'в.д.P-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Каргопольский муниципальный район, Ошевенское сельское поселение
11618428116д Бордеревня
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