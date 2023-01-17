деревня Малинки, деревня Малинки, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд (на 1913) — Familio

Малинки

Красно-Пахорская волость, Подольский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4708Малинки, д. вл.при колодце и пруде.1812154244
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Красно-Похорская волость
1180. Малинки, деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 151, токарн. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Красно-Пахорская волость
Дер. Малинки186Московско-Курская железная дорога, станция Подольск. 1821
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