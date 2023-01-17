село Долгая Поляна, село Долгая Поляна, Старооскольский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Долгая Поляна

Старооскольский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Старооскольский уезд
2296Долгая Поляна, с. каз. и вл.при колодцах.191486346413Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Старо-Оскольский уезд, Долгополянская волость
909. Долгая Поляна, село бывшее владельческое и государственное, дворов 110, жителей 784, волостное правление (уездный город 15 в), церковь православная, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Старооскольский район
115923Долгая Полянасело51°09'37°45'M-37-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Старооскольский
14740000211с Долгая Полянасело
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