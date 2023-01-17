Долгая Поляна
Старооскольский, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2296Долгая Поляна, с. каз. и вл.при колодцах.191486346413Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
909. Долгая Поляна, село бывшее владельческое и государственное, дворов 110, жителей 784, волостное правление (уездный город 15 в), церковь православная, 2 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
115923Долгая Полянасело51°09'37°45'M-37-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14740000211с Долгая Полянасело