Полтево
Балашиха, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
963Никольское (Полтево), с. вл.при пруде.222164249246Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
243. Никольское (Полтево), село бывшее владельческое, при речке Калчужке, дворов 55, жителей 420, церковь православная, школа, лавка, медно-самоварн. ф.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Полтево 266станция Кудиново. 693Церковно-приходская школа, казенная винная лавка.
Торфяные разработки Бр. Ф. и И. Вас. Новожиловых, при с. Полтеве266станция Кудиново. 6—
Имение князя С. М. Голицына-Остерман, при с. Полтеве2666—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
41866Полтеводеревня55°43'с.ш.38°09'в.д.N-37-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46704000126д Полтеводеревня