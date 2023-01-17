деревня Полтево, деревня Полтево, Балашиха, Московская область (на 2019) — Familio

Полтево

Балашиха, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
963Никольское (Полтево), с. вл.при пруде.222164249246Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Васильевская волость
243. Никольское (Полтево), село бывшее владельческое, при речке Калчужке, дворов 55, жителей 420, церковь православная, школа, лавка, медно-самоварн. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Васильевская волость
Село Полтево 266станция Кудиново. 693Церковно-приходская школа, казенная винная лавка.
Торфяные разработки Бр. Ф. и И. Вас. Новожиловых, при с. Полтеве266станция Кудиново. 6
Имение князя С. М. Голицына-Остерман, при с. Полтеве2666

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Балашиха
41866Полтеводеревня55°43'с.ш.38°09'в.д.N-37-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Балашиха
46704000126д Полтеводеревня
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