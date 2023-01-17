деревня Новый Завод, деревня Новый Завод, город Каменск-Уральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Новый Завод

город Каменск-Уральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2965Новозаводская, дер.при рч. Каменке.704148398394Хлебный магазин.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Щербаковская волость
959. Новозаводская, деревня бывшая государственная, при речке Каменке, дворов 131, жителей 720, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Каменск-Уральский
513933Новый Заводдеревня56°27'с.ш.61°52'в.д.O-41-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, город Каменск-Уральский
65740000121д Новый Заводдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close