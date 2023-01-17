деревня Большое Уварово, деревня Большое Уварово, Озеры, Московская область (на 2019) — Familio

Большое Уварово

Озеры, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Коломенский уезд
3867Уварово большое, сц. вл.при пруде.1820127334406Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Коломенский уезд, Бояркинская волость
1511. Уварово Большое, деревня бывшая владельческая, при речке Ягарше, дворов 134, жителей 684

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Коломенский уезд, Бояркинская волость
Дер. Уварово большое242станция Даниловская. 194Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Озеры
46317Большое Увароводеревня54°56'с.ш.38°34'в.д.N-37-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Озеры
46756000151д Большое Увароводеревня
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