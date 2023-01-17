посёлок Углицкий, посёлок Углицкий, Чесменский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Углицкий

Чесменский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
448Углицкий, выс. казач. Ор. в.при ключе Холодном.7087127438458
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Станичный юрт Березинский
262. Углицкий, поселок казачий, при кл. Холодном, дворов 199, жителей 1193, церковь православная, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Чесменский район
325608Углицкийпосёлок53°49'00"60°18'00"N-41-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Чесменский муниципальный район, Углицкое сельское поселение
75659460101п Углицкийпоселок
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