Углицкий
Чесменский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
448Углицкий, выс. казач. Ор. в.при ключе Холодном.7087127438458Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
262. Углицкий, поселок казачий, при кл. Холодном, дворов 199, жителей 1193, церковь православная, школа, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
325608Углицкийпосёлок53°49'00"60°18'00"N-41-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
75659460101п Углицкийпоселок